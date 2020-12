Mirko Calemme: “Prima della pandemia il Real e il Barca volevano Fabian”

Mirko Calemme: “Il Napoli? Se non opera delle cessioni non può muoversi, questa è la realtà. Mi riferisco soprattutto alla questione Ghoulam, bloccato dall’infortunio. La società a gennaio si muoverà in tale senso, ma se non dovessero esserci grandi colpi in uscita non mi aspetto un grande mercato. Real Madrid? Non sta bene, forse un po’ meglio del Barcellona, ma questa sera il Real dovrà impegnarsi tanto. Questa, essendo una finale, mi aspetto che la squadra la vinca, mi sorprenderebbe tanto non vedere i blancos agli ottavi. Dovesse andar male, non escludo che Zidane possa ricevere il benservito, presente nell’aria da un bel po’ di mesi. Formazione di domani del Napoli? Mi aspetto i migliori 11, con Ospina in porta, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Fabian e Bakayoko a schermo, Zielinski sottopunta con Politano favorito su Lozano a destra, Insigne a sinistra e ovviamente Mertens in attacco. Fabian Ruiz? Il Real e il Barça seguono Fabian da tempo, ma per adesso è difficile operare perché il Napoli chiederà 80-90 milioni di euro e le società spagnole non hanno intenzione di spendere tali cifre. Il Real Madrid punterà su Mbappè e il Barcellona dovrà sostituire Messi, ma ciò non toglie che il giocatore piaccia molto ad entrambe le squadre. Se questa crisi terribile che stiamo vivendo dovesse almeno diminuire con la riapertura degli stadi e, quindi, dando per il 2021-22 delle prospettive diverse, magari il mercato estivo 2021 può regalarci qualche sorpresa e la certezza che, se il Real avrà un margine di manovra, un tentativo per Fabian lo rifarà. Ricordo che prima della pandemia il Real Madrid era disposto a spendere per il giocatore ben 80 milioni”.

Fonte: Radio CRC