Maradona – Le figlie del Diez fanno causa all’avvocato Morla

Prendersi gioco di quasi tutta la nazionale inglese, saltare uno dopo l’altro Peter Beardsley, Peter Reid, con il solo Terry Butcher che andò realmente a un passo dall’agguantarlo, un attimo prima che il terzo Peter (Shilton) finisse a gambe all’aria? Uno scherzo per Diego Armando Maradona rispetto a provare a liberarsi di familiari scrocconi, fidanzate finto innamorate, medici apprendisti, avvocati improvvisati e tutto il mondo che sembra essere uscito fuori dalla penna di Collodi. Un dribbling impossibile pure per il Diez, per la Mano di Dios, per il più grande calciatore di tutti. Intanto, ieri Dalma e Giannina, le figlie avute con Claudia, avrebbero nuovamente citato in giudizio l’avvocato Morla per calunnia e minacce. Ma è una baraonda.

Forse la ripicca dopo che nel programma argentino Intruders hanno fatto ascoltare un audio che dimostrerebbe l’astio tra Diego e le due ragazze. Tutto nasce dal mancato invito al matrimonio di Dalma delle zie, sorelle di Diego. «Io non vado a nessun matrimonio Mati (dice Diego parlando al telefono con l’avvocato Morla che lo registrava, ndr) e non lascerò alcuna eredità alle mie figlie, sono ladre. Darò tutto in beneficenza. Si devono vergognare: le mie sorelle le hanno fatto da mangiare 25 miliardi di volte quando erano piccole, facevano torte fritte alle due del mattino, non se lo meritano». D’altronde, era dal 2016, quando era a Dubai, che aveva cambiato il testamento del 2012, dove le principali beneficiarie erano proprio le figlie nate dal matrimonio con la Villafane. Fonte: Il Mattino