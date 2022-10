La crisi Covid, i nuovi diritti Tv ed altri introiti, poi i rinnovi. Per Insigne potrebbe essere contratto a vita!

Lorenzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 questo per lui è il nono anno consecutivo in maglia azzurra, il capitano si avvicina ai cento gol con il Napoli (ne mancano sei), è sempre più leader e vive un periodo eccezionale: prolungare il contratto con il Napoli significherebbe legarsi praticamente a vita in maglia azzurra e diventare sempre più una bandiera come lo sono stati Totti con la Roma e Del Piero con la Juventus. Un discorso che verrà affrontato con calma, non c’è fretta da parte sua e del suo entourage. E anche il Napoli non ha fretta e affronterà il discorso del rinnovo con il capitano a fine stagione quando sarà più definito il quadro economico del club azzurro per i prossimi tre anni, tenendo presente la crisi legata al Covid e alla luce di quelli che saranno i nuovi introiti per i diritti tv e i discorsi legati ad altri introiti. Il sogno di Insigne è stato sempre quello di giocare in maglia azzurra e la volontà del club è di proseguire con il suo capitano, la trattativa per trovare l’accordo avverrà più avanti. Il tutto è rimandato più in là alla fine di questa stagione che sta vedendo Lorenzo grandissimo protagonista sia con il Napoli che con l’Italia di Mancini che a giugno sarà impegnata negli Europei e subito dopo nella final four di Nations League e nelle partite di qualificazione per i Mondiali 2022 in Qatar. R. Ventre (Il Mattino)