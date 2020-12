La cassa azzurra piange, al momento nessun premio partita se si vince l’E.L.

Gattuso e De Laurentiis non hanno previsto alcun premio in caso di vittoria in Europa League. Non certo perché non c’è voglia di andare avanti, il più avanti possibile. Il Napoli ha fame di trofei, come il suo allenatore, ma il vero obiettivo della stagione è il ritorno in Champions, tra le prime 4 del campionato italiano. D’altronde, davvero la differenza che la Uefa fa tra le due coppe è abissale. Difficile capire poi cosa succederà nel 2024, perché potrebbe essere quello l’anno crocevia della nuova Champions. Un modo per garantire attraverso gli introiti tv maggiori guadagni. Ma in questa stagione di Covid troppi club hanno mostrato i propri punti deboli sotto il profilo finanziario. P. Taormina (Il Mattino)