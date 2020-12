L’ Argentina piange ancora: morto l’ex ct Alejandro Sabella

Piange ancora l’Argentina. Dopo il grande dolore per la scomparsa di Diego Maradona, un altro uomo di calcio non ce l’ha fatta. E’ della serata di ieri la notizia della morte di Alejandro Sabella, ex ct dell’Argentina, 66 anni. L’allenatore era stato ricoverato qualche giorno fa a Buenos Aires, dov’era stato anche intubato e respirava in modo artificiale. Poi le sue condizioni si sono aggravate, in modo irreversibile. Sabella ha guidato la nazionale argentina ai Mondiali 2014, dove arrivò in finale per poi essere sconfitto dalla Germania con un gol nei tempi supplementari.