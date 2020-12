In Argentina è stata proposta una banconota in onore di Maradona

Affinché Maradona sia per sempre e anche ovunque, in Argentina, dovrebbe comparire la sua espressione rassicurante, con lo sguardo che si posa nel vuoto o in un sogno, sulle monete da mille pesos. Da una parte ci sarà Diego e dall’altra l’immagine del «la mano de dios», perché, come ha sostenuto la senatrice Norma Durango, la sostenitrice della proposta che verrà discussa a inizio 2021, Maradona è un brand per l’eternità e dunque anche adesso che non c’è più: «La nostra idea non è solamente quella di rendere omaggio al nostro idolo più importante, ma anche di pensare alla questione economica. E noi pensiamo che i turisti che verranno qui da noi vorranno portare con sé un Maradona». Diego spargerà ricchezza ancora.

A. Giordano (Cds)