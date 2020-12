Il Caso – L’agente di Insigne sul rinnovo: “Le nozze si fanno in due”

Si gode in pieno il presente, i gol, i successi del Napoli ed è concentrato sugli obiettivi degli azzurri a cominciare dalla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Insigne di rinnovo con il club azzurro parlerà più in là, a bocce ferme, discorso che verrà affrontato a fine stagione: lo ha annunciato il suo agente napoletano Vincenzo Pisacane. «A fine stagione capiremo cosa fare: ci siederemo a tavola con il Napoli, i matrimoni si fanno in due. Non voglio andare oltre a parlare della questione contratto. Ne parleremo con calma a fine stagione, Lorenzo è tranquillo, sereno, sta benissimo e sta vivendo un momento straordinario e pensa a concludere nel migliore dei modi il campionato e l’Europa League. Vuole godersi fino in questo momento e non pensa ora a parlare di altri discorsi», le parole del procuratore del capitano azzurro. R. Ventre (Il Mattino)