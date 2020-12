DIFESA – Ballottaggio per affiancare il “gigante” Koulibaly

Il Napoli si è allenato ieri mattina a Castel Volturno, in vista del match di domani sera, allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso confermerà tra i pali, a destra spazio a Di Lorenzo, a sinistra dovrebbe spuntarla Mario Rui rispetto a Ghoulam. Ballottaggio al centro della difesa, uno tra Manolas e Maksimovic, il serbo sembra in vantaggio, per affiancare il “gigante” Koulibaly.

Fonte: Corriere dello Sport