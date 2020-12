Criscitiello: “ADL ha un solo merito, ma i giocatori sono imbufaliti”

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni, nel consueto editoriale per TuttoMercatoWeb.com, a proposito del Napoli: “Nel frattempo il Napoli continua a spadroneggiare e, come accaduto in passato con Sarri, anche in questo caso De Laurentiis ha un solo merito: aver indovinato l’allenatore. Dopo aver sbagliato Ancelotti, che gli ha fatto crollare il valore della rosa. Il Presidente ha fatto bingo con un allenatore manager, aziendalista e imprenditore che gestisce le squadre come fossero di sua proprietà. Questo è il vero segreto del Napoli e pensate se Gattuso avesse avuto un Presidente da De Laurentiis dove sarebbe adesso. Gattuso rema verso la riva, ADL è il vento. Calciatori imbufaliti perché non hanno preso gli stipendi alle scadenze pattuite. La grande fesseria di non presentarsi a Torino contro una Juventus che avrebbe concesso molto e il punto di penalizzazione”.