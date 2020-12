Cosmi: “Gattuso? Ha un modo di fare che sento vicino al mio”

Serse Cosmi, allenatore, è intervenuto su Radio Marte, eccole sue parole: “Ho due rimpianti nella mia vita: non aver conosciuto direttamente due campioni di calcio e musica come Fabrizio De Andrè e Diego Armando Maradona. Purtroppo non ne ho mai avuto la possibilità, forse altri lo meritavano di più ma io avrei dato di tutto per poterlo salutare. Politano? Matteo aveva grandi qualità già quando lo allenavo io. Pensare di fargli fare la seconda punta era quasi impossibile ma aveva grandi qualità fisiche e tecniche. Caratterialmente doveva fare il salto di qualità, ora è cresciuto come personalità, carattere e condizione. Non mi stupisce perché le qualità tecniche le aveva, quando lo allenavo io però l’aspetto caratteriale era in costruzione. Gattuso? Sono un suo amico e sono felice per quello che sta ottenendo. Era ostaggio di quanto si diceva di lui da calciatore, quindi si pensava che le sue squadre potessero essere uguali. Invece sta dimostrando di essere bravo anche sotto l’aspetto tattica, pure di muoverla dalla panchina. Sono strafelice, ha un modo di fare che sento molto vicino al mio. Magari suscita qualche contraddittorio ma alla fine certi modi pagano. Tra tutti gli allenatori che ci sono, in sala stampa è sicuramente quello più vicino a me. Scudetto? Quest’anno sarà necessariamente e finalmente un campionato diverso dagli ultimi, non tanto per demeriti della Juventus ma per meriti delle altre squadre. Pioli lo vedo convinto, Conte e Gattuso lo sono da quando sono nati, anche Fonseca e Inzaghi non parlano un linguaggio ermetico. Questo nei calciatori influisce, anche perché se dici sempre che la Juventus è più forte i campionati non li vinci mai”.