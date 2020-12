Champions League – Atalanta, PSG e Liverpool passano il turno

Ore 18:55

PSG-Basaksehir 5-1 Neymar (P) 21′ 38′ 50′, Mbappé (P) rig. 42′ 62′, Topal (B) 57′

Ajax-Atalanta 0-1 Muriel (A) 85′

Midtjylland-Liverpool 1-1 Salah (L) 2′, Scholz (M) 62′

PSG-Basaksehir. Si riparte dal 14′ quando è stata sospesa la sfida nella giornata di ieri. Al 18′ Mbappé cerca gloria personale da fuori area ma la sfera sorvola la traversa di poco, passano 3 minuti e Verratti regala un preciso pallone a Neymar che non ci pensa due volte e insacca per il vantaggio parigino. Al 38′ arriva il raddoppio dei padroni di casa con la doppietta di Neymar che solo davanti al portiere insacca sfruttando l’assist di Mbappé, passa un minuto e arriva il tris col tap-in di Bakker annullato però per fuorigioco dal VAR. Nel finale di tempo Mbappé sigla il 3-0 trasformando un calcio di rigore chiudendo così i primi 45′. Nella ripresa arriva il poker parigino con la tripletta di Neymar che dal limite non perdona. Al 57′ il Basaksehir segna il goal della bandiera con Topal. Passano 5 minuti e Mbappé realizza la personale doppietta per il pokerissimo francese, nel finale non arriva la reazione ospite così al triplice fischio il PSG vince la gara ma anche il girone.

GRUPPO H

PSG 12

Lipsia 12

Manchester United 9

Basaksehir 3

Ajax-Atalanta. Dopo un’iniziale fase di studio il primo brivido arriva al 20′ con Zapata che servito in area da De Roon calcia di potenza a lato di un soffio. Al 34′ Gomez calcia direttamente verso la porta mancando il bersaglio dai 20 metri di un soffio così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella ripresa Pessina raccoglie un pallone vagante e calcia a giro ma Onana in volo respinge, al 75′ Klaassen riceve palla in area e calcia a botta sicura ma Gollini si dimostra provvidenziale. Passano 4 minuti e l’Ajax resta in 10 per l’espulsione di Gravenberch, all’85’ Freuler imbuca per Muriel che parte in velocità e dopo aver scartato Onana insacca per il vantaggio atalantino che chiude il match con la Dea che approda agli ottavi.

Midtjylland -Liverpool. La sfida si sblocca dopo appena 2′ col facile tap-in di Salah che sfrutta un errore della difesa di casa. Al 19′ Jota cerca gloria personale con una rasoiata a lato di pochissimo dal cuore dell’area. Al 33′ Kaba cerca il pareggio con un colpo di testa largo di pochissimo così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per gli inglesi. Nella ripresa arriva il pareggio danese col calcio di rigore trasformato da Scholz. Al 77′ Scholz realizza la personale doppietta ma l’arbitro annulla per offside con l’ausilio del VAR. Nel finale Minamino riporta i Reds in vantaggio ma l’arbitro annulla per un tocco di mano con l’ausilio del VAR. Così al triplice fischio la sfida termina 1-1 e i ragazzi di Klopp approdano agli ottavi.

GRUPPO D

Liverpool 13

Atalanta 11

Ajax 7

Midtjylland 2

A cura di Emilio Quintieri