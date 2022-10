Calemme (AS) a Radio CRC: “Contro il Napoli assenti Oyarzabal e David Silva. Messi ha la testa altrove, il prossimo anno potrebbe andare al City o Psg”

“Silva e Oyarzabal non sono presenti nell’elenco dei convocati – queste le parole del giornalista di calciomercato.it e corrispondente AS, Mirko Calemme ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc e condotto da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Maradona Jr -. L’ultimo ha dei problemi muscolari, quindi è giusto preservarlo, mentre per Silvia è stata un po’ una sorpresa, perché fino a ieri c’era l’ipotesi di un suo recupero, ma decidendo di farlo scendere in campo si aggraverebbe ulteriormente la sua condizione muscolare. Questo è un bel vantaggio per il Napoli che non avrà contro il giocatore più valido della Real Sociedad”.

Il giornalista ha poi commentato la partita di Champions disputata ieri tra Barcellona e Juventus: “Vincere con quel margine al Camp Nou è sempre un merito, ma va detto che questo è il peggior Barcellona di tutti i tempi. Era un Barça, quello di ieri, totalmente differente rispetto a quello che abbiamo nel nostro immaginario, ma nonostante ciò, la Juve ha fatto una buona partita, trascinata da Cristiano che, al di là dei rigori, ha avuto un atteggiamento in campo straordinario e opposto a quello di Messi, che ormai è un fantasma nella squadra. Quando un calciatore per 20 anni – ha continuato Calemme – ha dato tutto ad una squadra e si ritrova poi senza stimoli e con la volontà di andare altrove, obbligarlo a restare causa queste prestazioni”.

Mirko Calemme ha poi continuato l’intervista commentando la situazione che sta vivendo l’argentino nella squadra spagnola: “Messi ha già la testa altrove e il prossimo anno giocherà al Psg oppure al Manchester City, ma questo dipenderà dal progetto che gli presenteranno. Ad oggi non ci sono margini per rinnovargli il contratto, quindi il calciatore vivrà questo come l’ultimo anno al Barcellona. È vero che Messi guadagna 40 milioni all’anno, però prenderlo a parametro zero è un affare importante. Potrebbe ridursi un po’ lo stipendio, ma il suo obiettivo è quella di vincere la Champions. L’argentino non riesce da solo a trascinare il Barcellona, ci è riuscito per un po’, ma il meglio lo ha dato quando era circondato da calciatori come Neymar, Luis Suarez, Xavi e Iniesta. Ritrovatosi da solo, in un Barcellona oggettivamente meno forte, i risultati sono partite come quella di ieri e un avvio in Liga disastroso.

Un suo sostituto? Non credo ne esistano al mondo, ma alla piazza serve un nome e Lautaro Martinez potrebbe essere uno di questi. Non è un caso che negli ultimi giorni ci siano stati contatti tra Lautaro e Jorge Mendes. Lasciando andare via l’argentino, la società recupererà un bel po’ di soldi e ciò consentirà di fare investimenti diversi. Con il denaro utilizzato per pagare Leo Messi,, il Barcellona potrebbe acquistare ben quattro grandissimi giocatori da 10 milioni all’anno.