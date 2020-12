ATTACCO – Dubbio Politano-Lozano per la sfida contro la Real Sociedad

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona contro la Real Sociedad. Per il mister Gennaro Gattuso c’è un dubbio in attacco da sciogliere tra Politano e Lozano, solo all’ultimo si saprà su chi puntare. Per il resto Mertens avanti rispetto a Petagna e a sinistra Lorenzo Insigne. Come trequartista ci sarà Piotr Zielinski, che giocherà tra l’attacco e il centrocampo, tra l’atro il polacco affiancherà oggi il mister in conferenza stampa.

Fonte: CdS