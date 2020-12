A Lorenzo manca il gol in Europa, Insigne lo prenota per domani sera

Lorenzo dopo il gol alla Roma si è ripetuto con una rete bellissima a Crotone che ha aperto il largo successo del Napoli sorridendo in campo e nell’intervista post-partita quando ha commentato così le parole che disse Gattuso alla vigilia della trasferta di Europa League contro l’Az. «Io musone? Il mister mi ha fatto i complimenti e ha spiegato in conferenza stampa cosa intendeva, ma ha ragione: sono il capitano, il mio ruolo è importante ed è giusto che mi faccia vedere sempre allegro», disse domenica sera Lorenzo a Sky. Quattro reti, tutte in campionato, ancora all’asciutto in Europa League: Insigne punta a sbloccarsi domani con la Real Sociedad nel match decisivo per il passaggio ai sedicesimi di finale. R. Ventre (Il Mattino)