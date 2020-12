WOMEN’S CHAMPIONS – Sky trasmetterà le partite di Juventus e Fiorentina

Per il calcio femminile, in modo particolare le squadre italiane, ci sarà il debutto nella Women’s Champions, dove cercheranno di fare un passo importante per il percorso di crescita. La Juventus di Rita Guarino affronteranno le campionesse del Lyon, sfida che si disputerà domani dalle ore 15,00 e si potrà vedere su Sky. Giovedì 10 Dicembre dalle ore 14,00 invece la Fiorentina affronterà lo Slavia Praga. Il tecnico della compagine viola Antonio Cincotta presenta la sfida: “Portiamo Firenze in Champions League per la quarta volta consecutiva, questa è la cosa più importante. La sfida contro lo Slavia sarà impegnativa, ma ogni gara in Europa è complessa. Noi daremo tutto come sempre”.

Fonte: sport.sky.it