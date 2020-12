[Video] – Per sempre con Diego: Insigne si fa tatuare Maradona

Ha deposto fiori all’ esterno dello stadio, ha ricordato Diego Maradona quando ha segnato. Ne ha parlato commosso. Non se lo aspettava. Lorenzo Insigne, forse, neanche immaginava che la scomparsa del Pibe lo avrebbe segnato tanto. Ora, per far in modo di portare sempre con sè l’uomo in maglia azzurro più amato, il capitano del Napoli ha deciso di marchiarsi la pelle con quel viso.