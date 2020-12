Vice sempre prolifico. Ci manca Osimhen? Ci pensa Mertens che ne fa tre di fila

Senza Osimhen ha iniziato a girare alla grande Mertens che quando ha giocato da prima punta nel 4-3-3 ha segnato un gol a partita (tre di fila), mentre quando è stato impiegato da trequartista nel 4-2-3-1 come domenica sera a Crotone ha dimostrato di essere un grande uomo assist (è già a 6 stagionali) servendo i palloni vincenti per i gol di Demme e Petagna. Ecco, l’attaccante italiano arrivato dalla Spal ha segnato fin qui lo stesso numero di gol di Osimhen (due), ma fin qui non ha dimostrato troppo cinismo sotto porta. Giovedì contro la Real Sociedad potrebbe essere ancora una volta schierato dall’inizio e in quell’occasione sarà chiamato a confermarsi dopo il gol allo scadere di Crotone. Due gol anche per Demme, che ha già superato il suo record stagionale visto che era sempre rimasto fermo massimo a uno. Eppure al momento è il più prolifico dei centrocampisti, avendo fatto meglio di Fabian Ruiz, Zielinski ed Elmas, tutti fermi a un solo centro stagionale. B. Majorano (Il Mattino)