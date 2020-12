Uralde (ag. FIFA): “Zubeldia al Napoli? Real Sociedad bottega cara, ma…”

Pedro Uralde, agente di vari giocatori della Real Sociedad tra cui Elustondo, Zubeldia, Zaldua, Zubimendi, Merquelanz, Bautista e Guridi, ha parlato a Radio Marte:

“La filosofia di gioco è quella dell’attacco e a maggior ragione perché deve passare il turno. Il Napoli però farà lo stesso. Mi aspetto una partita molto combattuta, equilibrata e bella. Il Napoli non deve nascondersi e può lottare in campionato con le grandi del Nord, ha un giocatore importante come Fabian Ruiz. I campionati inevitabilmente saranno segnati dal COVID-19 ma il Napoli può giocarsi le sue carte sia in Italia che in Europa, è una big”.

Fabian Ruiz in Liga?

“Il giocatore è top ma l’acquisto dipende dal fattore economico, il giocatore è valutato molto dal Napoli. Al di là dell’interesse bisogna poi capire se c’è davvero bisogno di un con le sue caratteristiche. Ovviamente però piace alle big“.

Zubeldia?

“Una filosofia chiara della Real Sociedad è la cantera, punta quindi anche su di lui. Come Fabian Ruiz, può giocare in una big, anche al Napoli. In azzurro? Sarebbe bello ma il problema è che la Real Sociedad non è un club da cui è facile acquistare. Solitamente non vende e quando lo fa vende a prezzi altissimi. Certo, per me come agente Zubeldia al Napoli sarebbe un ottimo affare. Mi piacerebbe che il Napoli e la Real Sociedad possano passare il turno insieme in Europa League”.