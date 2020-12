Un club portoghese interessato ad Elmas per gennaio

Secondo il canale portoghese Tvi24 il Benfica sarebbe sulle tracce di Eljif Elmas centrocampista del Napoli già nella sessione invernale di calciomercato. Il club lusitano avrebbe contattato anche il Napoli ma non c’è l’accordo tra le parti per il trasferimento in Portogallo. Gli azzurri valutano il calciatore macedone oltre i 20 milioni di euro, cifra troppo elevata per il Benfica, il calciatore però sarebbe entusiasta dell’interesse.