Ultime Sampdoria – Aggiornamenti dall’infermeria per il tecnico Ranieri

Dopo il giorno di riposo della giornata di ieri, la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Bogliasco, in vista della sfida di domenica 13 Dicembre alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Keita Balde ha prima svolto il riscaldamento con i compagni per poi sottoporsi ad una sessione tecnico-atletica di recupero sul campo. Specifico per Manolo Gabbiadini e Nik Prelec. Terapie infine per Bartosz Bereszynski, le cui condizioni fisiche saranno rivalutate nei prossimi giorni. Domani, mercoledì, è in programma una seduta mattutina.

Fonte: sampdoria.it