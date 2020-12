SSC NAPOLI: pochi giorni al termine dell’asta della maglia di Andrea Petagna

Sulla pagina uffciale del sito, la SSC NAPOLI annuncia che mancano pochi giorni al termine della quinta asta stagionale che assegnerà la SSC Napoli Maglia Gara Home Europa 2020/2021 indossata da An drea Petagna durante la gara Real Sociedad-Napoli. Con certificato che ne attesta l’autenticità. Il ricavato dell’asta andrà all’ Associazione Andrea Tudisco Onlus. Che opera con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei bambini. Che, non potendo essere assistiti nelle strutture delle città di residenza, hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali romani. L’Associazione offre gratuitamente ospitalità e assistenza ai bambini con gravi patologie. Ed alle loro famiglie. Permettendo così al bambino, di “vivere e combattere” la malattia e il disagio attraverso l’accoglienza e l’amore della famiglia. E di una comunità. L’Associazione gestisce cinque strutture di accoglienza. La Casa di Andrea. La Tana Libera Tutti. Il Piccolo Nido. La Casa lontano da Casa. E la Casa Pieralice. Ogni anno ospita circa 130 nuclei familiari. Provenienti da tutta Italia. E da tutto il mondo. L’Associazione, oltre all’accoglienza, offre in piena gratuità una serie di servizi accessori. Volti a migliorare le condizioni di vita del malato. E della sua famiglia. L’assistenza ludico-didattica. Il supporto psicologico, sociale e legale. Ed i trasferimenti casa -ospedale. Il progetto “SSC Napoli Charity” continua anche in questa stagione a promuovere aste online. Sul sito, il link relativo. “Beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio. Con un impatto positivo sulla comunità. Mettendo così a disposizione dell’organizzazione, ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività. La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay. Perché, entrambi, condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere, ai beneficiari, il massimo del profitto possibile. Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit. Con “0” costi amministrativi. Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto, possono iscriversi attraverso il modulo online. Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno”.

Fonte: www.sscnapoli.it