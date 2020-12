Serie B – Cremonese-Brescia: Pareggio spettacolare allo Zini

Ore 15:00

Cremonese-Brescia 2-2 Pinato (C) 13′, Torregrossa (B) 43′, Celar (C) 59′, Dessena (B) 61′

CREMONESE (4-4-1-1): Alfonso, Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valeri, Pinato (Deli 77′), Valzania (Gaetano 92′), Castagnetti, Buonaiuto (Gustafsson 77′), Strizzolo (Celar 57′), Ciofani (Ceravolo 77′). A disposizione: Zaccagno, Volpe, Bernasconi, Bia, Celar, Ceravolo, Deli, Gaetano, Ghisolfi, Gustafsson, Nardi, Schirone. Allenatore: Bisoli.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Mateju, Chancellor, Verzeni (Martella 61′), Jagiello (Labojko 83′), Ven De Looi, Dessena, Spalek (Ragusa 72′), Torregrossa, Aye. A disposizione: Kotnik, Bjarnason, Ghezzi, Labojko, Martella, Ragusa, Zmrhal. Allenatore: Gastaldello.

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Strizzolo (C) 3′, Pinato (C) 21′, Bianchetti (C) 25′, Torregrossa (B) 33′, Spalek (B) 49′, Celar (C) 60′, Sabelli (B) 75′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 13′ col mancino di Pinato che riceve da Strizzolo e insacca, al 27′ Sabelli ci prova direttamente su punizione ma la sfera scheggia la traversa. Nel finale di tempo arriva il pareggio delle rondinelle col sinistro a giro nell’angolino di Torregrossa che chiude i primi 45 minuti.

Secondo tempo. Nella ripresa la Cremonese si riporta in vantaggio col missile dai 25 metri di Celar che trafigge l’incolpevole Joronen, al 61′ però il Brescia pareggia nuovamente col sinistro al volo di Dessena che dal limite dell’area non perdona. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida termina 2-2.

Classifica provvisoria

Salernitana 23-SPAL 21-Lecce 19-Empoli 19-Frosinone 19-Venezia 18-Cittadella 14*-Chievo 14*-Monza 14-Pordenone 13-Reggiana 11*-Brescia 10-Reggina 10-Vicenza 9*-Cosenza 9-Cremonese 8-Pisa 7*-Pescara 7-Ascoli 5*-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri