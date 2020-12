Questione di feeling: Insigne, ora, la seconda punta la fa!

Ora gli riesce tutto, anche le cose più difficili. E con una naturalezza che probabilmente Lorenzo Insigne aspettava da tempo. Da capitano non disdegna di prendersi reparto e intera squadra sulle spalle, incitando e sacrificandosi. Moltissimo. Lo si vede “rientrare” anche al termine del secondo tempo quando, ovviamente, il fiato è corto. Su La Gazzetta dello Sport, Maurizio Nicita, scrive di una trasformazione di Insigne, non solo per quanto riguarda i numeri, ma soprattutto per l’apporto dato a tutta la squadra. Sempre più al centro del progetto, Lorenzo, merito senza dubbio anche di Gattuso. Il famoso feeling con Ancelotti, è inutile nasconderlo, non era mai scattato. Eppure, oggi, Insigne gioca proprio come gli chiedeva Ancelotti. Si legge: “ora appena può Insigne si accentra e cerca la conclusione per via centrale, con movimenti da seconda punta. Quello che gli chiedeva già Ancelotti, ma quasi rifiutava pensando che il tecnico lo volesse “far fuori” dal suo habitat. Oggi che è maturo e si sente stimato, quei gesti sono entrati nel suo patrimonio. Quando si dice la cura dei particolari.”