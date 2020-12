Piccoli segnali incoraggianti per Osimhen nell’allenamento di ieri

L’ultima gara di Osimhen con la maglia del Napoli fu a Bologna, dove segnò la rete decisiva di testa su cross di Lozano, poi andò in Nazionale con la Nigeria, rete ma poi la lussazione alla spalla. Da quel momento terapie, poi palestra e campo. Ieri per la prima volta ha svolto l’allenamento sul terreno di gioco di Castel Volturno, ma ad oggi è improbabile che ci possa essere contro la Real Sociedad. Molto difficile anche che possa recuperare l’ex Lille anche per la sfida di campionato contro la Sampdoria. Gattuso invece spera di poter recuperare per la panchina il 19 Dicembre a San Siro contro l’Inter.

Fonte: Il Mattino