Per Renica “dimenticato” nel murales ci hanno pensato i tifosi!

Due scudetti e non solo, con Diego: se il Napoli nel 1989 ha alzato al cielo una Coppa Uefa lo deve anche ad Alessandro Renica. Suo lo storico gol alla Juventus ai tempi supplementari, una rete che riappare, in un video d’archivio, sui social del difensore, dispiaciuto per la sua assenza: «La delusione è pazzesca, chi vuole scrivere la storia in questo modo? Sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli di Maradona e so che meritavo di esserci. Tanti altri che ho visto non sono più rappresentativi di me». I tifosi gli hanno dedicato il murales con un fotomontaggio che il difensore ha apprezzato e condiviso.

Fonte: CdS