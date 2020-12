Paolo Cannavaro risentito: “Capitano del Napoli per tanti anni”

Chi prenderà il treno avvertirà la mancanza di Paolo Cannavaro, il napoletano della rinascita, il capitano ferito, oggi, come dimostra un suo sfogo social. Nell’era De Laurentiis fu il primo ad alzare un trofeo, la Coppa Italia sconfiggendo la Juventus: «Forse 278 presenze con la maglia Azzurra, riportare la squadra del cuore da anni bui ad anni splendenti, vincere un trofeo dopo 22 anni di astinenza oppure essere capitano del Napoli per tanti anni, non sono validi motivi per essere semplicemente raffigurato in una stazione metro a pochi passi da casa mia».

Fonte: CdS