Moschella: “Real Sociedad? Oyarzabal potrebbe essere assente”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Moschella, giornalista, ecco le sue parole: “Real Sociedad? Una squadra in salute, è seconda in Liga e ha perso solo una volta in campionato, subisce anche pochi gol. Ha pure il migliore attacco. Nell’ultimo turno con l’Alaves però sono stati un po’ bloccati: è finita 0-0. Dipende molto da David Silva e Oyarzabal che potrebbero essere assenti, più il secondo che il primo. Oggi valuteranno in maniera generale e credo che Silva verrà a Napoli, il suo collega no. Maradona? A Barcellona il legame non sbocciò mai, non fu florido. Lui doveva vincere in condizioni meno vantaggiose, la borghesia catalana non l’ha mai accettato. Il club e Messi hanno fatto un omaggio ma più del calciatore che dell’ambiente. Ci furono difficoltà anche mentali e psicologiche.”