L’Asl è l’arma del Napoli per smontare l’accusa di slealtà sportiva

Il Napoli non si arrende per la vicenda del 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione, subito dal Giudice Sportivo Mastandrea e a seguire da Sandulli. Nei giorni scorsi è stata inviata la documentazione di difesa, compreso i documenti dell’Asl 2 di Napoli per dimostrare la causa di forza maggiore, ovvero l’impossibilità di partire per Torino. All’interno contiene anche che per motivi di salute si è preferito non giocare la gara contro i bianconeri. Il Coni, prima di Natale, si dovrà pronunciare, l’auspicio è annullare completamente le sentenze precedenti. De Laurentiis avrà oltre a Grassani l’avvocato Lubrano, per cercare di smontare l’accusa di slealtà sportiva.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno