La forza dei numeri, l’arma segreta del Napoli di Gattuso

Nella vita non sempre dare i numeri è un aspetto negativo, nel caso del Napoli è invece un fattore importante per valorizzare il lavoro di Gattuso. In attesa di sapere se la sfida contro la Juventus si potrà o meno rigiocare gli azzurri sono la miglior difesa con 7 reti subite, mentre l’attacco ha messo a segno 23 reti. Il bomber della squadra è Lozano con 6 reti tra campionato ed Europa League, a seguire c’è Politano. Un media realizzativa di 2,66 reti a partita, solo con il Sassuolo il Napoli non è andato a segno. Solo in un match i partenopei hanno subito tre reti, al San Paolo contro il Milan, per il resto 4 gare senza prendere gol. Infine un altro dato non è da sottovalutare, le tre reti d’autore di Insigne dal limite dell’area, il migliore per questa specialità, di cui due a giro e una su punizione. Ora serve una rete su calcio d’angolo per perfezionare sempre più numeri da primi posti in classifica.

Fonte: Corriere dello Sport