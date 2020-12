“Il Mattino” omaggia i propri lettori con un libro su Maradona. I dettagli

È un pezzo della nostra vita che è andato via. Anzi, no. Maradona sarà qui per sempre. Diego e noi, un rapporto che è cominciato il 30 giugno di trentasei anni fa e andrà oltre la tragica fine del Capitano degli scudetti e della Coppa Uefa. Diego e noi è il titolo del libro che Il Mattino dedica all’ultimo re di Napoli, allegato gratuitamente al quotidiano in edicola venerdì 11 dicembre. Un omaggio a Maradona e un regalo ai nostri lettori per ricordare tutta la sua storia – una storia molto napoletana anche se indossò la maglia azzurra per l’ultima volta quasi trent’anni fa – e raccontare anche i giorni del dolore, attraverso le manifestazioni spontanee avvenute in più punti della città – la città di Diego – e al San Paolo, dove i giocatori di questo Napoli indossarono tutti la maglia numero 10 prima di affrontare il Rijeka in Europa League. Una divisa con i colori della Seleccion argentina che Diego portò il 29 giugno 1986 in cima al mondo. Fonte: Il Mattino