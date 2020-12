Hanno segnato in 10 nel Napoli, ecco la classifica!

A Napoli il numero perfetto non può che essere il 10. Soprattutto perché in questo periodo il nome (e il numero) di Diego Armando Maradona, sono assolutamente protagonisti.

Allora non stupisce che la squadra di Gattuso sia quella ad aver mandato in gol il maggior numero di giocatori diversi in tutto il campionato e che quel numero sia proprio 10. Si tratta di un record non da poco che va braccetto con il secondo miglior attacco del campionato (24 reti), alle spalle dell’Inter a quota 26. E pensare che il bottino del Napoli potrebbe essere ancor più ricco, considerando che la squadra di Gattuso ha giocato una partita in meno, quella al momento persa 3-0 a tavolino contro la Juventus lo scorso 4 ottobre. B. Majorano (Il Mattino)