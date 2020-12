Grinfeld l’arbitro di Napoli/Real Sociedad è dal giallo facile: Ma un azzurro lo conosce

Orel Grinfeld dirigerà la sfida tra Napoli e Real Sociedad allo stadio Diego Armando Maradona. Gara valevole per l’ultima giornata del Gruppo F di Europa League. Gli azzurri sono al comando del raggruppamento con 10 punti, seguono Real Sociedad e AZ a quota 8 e chiude il Rijeka 1 punto.

Questa sarà la prima volta che dirigerà la squadra di Gennaro Gattuso, ma la 14^ presenza in assoluto in Europa League.

Quest’anno ha diretto 11 gare di questa stagione:

3 in Champions League (Borussia M’gladbach-Real Madrid 2-2, Ferencvaros-Juventus 1-4 e Bayern Monaco-Salisburgo 3-1);

(Borussia M’gladbach-Real Madrid 2-2, Ferencvaros-Juventus 1-4 e Bayern Monaco-Salisburgo 3-1); 1 nei Preliminari di Champions League (Dinamo Kiev-AZ 2-0).

(Dinamo Kiev-AZ 2-0). 2 in Nations League (Ucraina-Germania 1-2, Polonia-Olanda 1-2);

(Ucraina-Germania 1-2, Polonia-Olanda 1-2); 1 gara di Liga Leumit (Serie B israeliana);

(Serie B israeliana); 4 gare di Ligat ha’Al (Serie A israeliana).

Il direttore di gara non ha mai arbitrato gli azzurri ma ha diretto una sfida di un componente della rosa di Gattuso: Zielinski. Infatti Grinfeld ha arbitrato Polonia-Olanda con Piotr in campo per 71′ prima di essere sostituito da Moder. Così come ha diretto l’AZ, altra rivale degli azzurri per il passaggio ai sedicesimi di Europa League. Ma gli olandesi non hanno un bel ricordo del fischietto israeliano perché nel preliminare di Champions contro la Dinamo Kiev (squadra avversaria nel girone di Champions della Juventus) sono stati eliminati.

In Champions 9 ammonizioni in 3 partite, una media di 3 cartellini giallo a partita.

Nei preliminari addirittura 6 gialli nell’unico match diretto.

nell’unico match diretto. In Nations League 6 gialli nelle due sfida arbitrate, media di ben 3 gialli a gara .

. Nella Serie B israeliana 6 gialli nell’unico match arbitrato.

nell’unico match arbitrato. Nella Serie A israeliana 20 ammonizioni in 4 partite dirette, una media di 5 gialli a partita.

Per un totale di 47 cartellini gialli e un rosso (per doppia ammonizione a Marc Roca in Bayern Monaco-Salisburgo), una media di 4,27 ammonizioni a partita. Nelle 11 sfide dirette in questa stagione ha concesso 3 calci di rigore (0,27 penalty a match).

In carriera invece un totale di 255 gare dirette e ben 1155 cartellini gialli estratti (4,5 a partita) e 59 rossi (30 per doppia ammonizione e 29 diretti). In Europa invece: