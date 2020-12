Fabregas: “Ecco perché Sarri ci faceva allenare sempre alle 3 del pomeriggio”

Cesc Fabregas, ex calciatore del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del suo ex tecnico Maurizio Sarri: “Ci fissava gli allenamenti sempre alle 3 del pomeriggio. Chi aveva famiglia come me, in quel modo non vedeva i figli tutto il giorno. La mattina andavano a scuola e quando rientravo la sera dopo l’allenamento, loro erano già a letto. Così un giorno abbiamo chiesto a Sarri di spostare le sedute al mattino. Ma ci disse che dovevamo allenarci alle 15 perché una studiosa di Pisa aveva provato scientificamente che quello è l’orario migliore per il corpo. Mah, sarà… Io so solo che per qualsiasi giocatore è molto importante anche il tempo in famiglia”.