Fabregas: “Ecco perché sono dovuto andar via con Sarri”

Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport parlando del suo ex tecnico Maurizio Sarri: “Voleva puntare su Jorginho, che aveva avuto al Napoli ed era arrivato al Chelsea per 60 milioni. A me non bastava giocare l’Europa League e Coppa di Lega, io sono sempre stato titolare. Volevo essere sempre protagonista in Premier. Così alla fine sono andato via. Sarri è un buon allenatore e una persona di cuore. Però ha convinzioni molto forti a livello tattico, è superstizioso ed è molto difficile fargli cambiare idea“.