L’AIA ferma l’Arbitro napoletano Maresca

Fabio Maresca, arbitro di Roma-Sassuolo e Marco Guida, arbitro Var nella stessa partita, verranno fermati per un turno dal designatore AIA Nicola Rizzoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali non avrebbero giudicato positivamente la loro prestazione arbitrale all’Olimpico. Maresca era già stato fermato. In Inter-Parma, nel ruolo di Var. In quella occasione sembra che non abbia chiamato il collega Piccinini alla on-field review. Per un fallo da rigore su Perisic.