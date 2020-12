EUROPA LEAGUE – Conferenza stampa tecnico Real Sociedad: data e orario

Domani alle ore 18:30 il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, rilascerà alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore azulblanco parlerà con un tesserato per presentare l’ultima sfida del girone contro il Napoli (capolista a 10 punti) di Gattuso. La Real Sociedad è seconda a 8 punti a pari merito con l’AZ (che se la vedrà contro il Rijeka fanalino di coda del Gruppo F). Motivo per cui sarà una gara da dentro o fuori per entrambe le squadra per accedere ai sedicesimi di Europa League. Considerando che l’AZ (sulla carta) dovrebbe vincere agevolmente contro il Rijeka.