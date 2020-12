Euro avversario Napoli – In forte dubbio David Silva e Oryazabal. Due recuperi per Alguacil

Allenamento mattutino per la Real Sociedad, avversario del Napoli di giovedì in Europa League allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 18,55. Lavoro personalizzato per David Silva e Oryazabal, in dubbio per la gara contro gli azzurri. Torna ad allenarsi in gruppo il difensore Elustondo, si deciderà se convocarlo o meno nelle prossime ore. Pienamente recuperato Irralamendi.

Fonte: twitter Real Sociedad