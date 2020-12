Euro avversario Napoli – Alguacil è in ansia per i due assi della Real Sociedad

Giovedì 10 Dicembre alle ore 18,55 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà la Real Sociedad per l’ultima gara della fase a gironi di Europa League. Gli azzurri hanno due risultati a disposizione, però per essere certi del primo posto cercheranno un successo per essere poi testa di serie. In casa dei baschi due i problemi da risolvere, da valutare le condizioni di Oryazabal e David Silva. Le parole di Alguacil subito dopo la sfida contro l’Alaves. “Per Oryazabal è quasi improbabile che possa giocare contro i partenopei. Vediamo ma sarebbe troppo rischioso. David Silva? Tra oggi e domani valuteremo le sue condizioni, è andato in Tribuna per sperare di averlo in campo contro il Napoli. Noi giochiamo sempre per vincere e sicuramente lo faremo anche contro gli azzurri”.

Fonte: Davide Palliggiano CdS