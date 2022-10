ESCLUSIVA – P. Riboldi (centr. Pomigliano): “La Lazio? Siamo fiduciose e al tempo stesso cariche per ottenere un buon risultato”

Il campionato di serie B femminile, mai come quest’anno è molto incerto. Partite spesso combattute e mai dall’esito scontato. In testa al campionato c’è la Riozzese Como, ma c’è il Pomigliano che non molla mai e vince partite con il carattere del suo mister e delle ragazze. Ilnapolionline.com ha intervistato Penelope Riboldi, centrocampista della squadra campana, alla vigilia della sfida contro la Lazio.

Dopo un mese di stop siete tornate in campo contro Riozzese Como e il Pontedera. Cosa ne pensi delle due gare giocate dalla squadra? “A Como abbiamo perso contro un avversario che è molto forte, anche se tra primo e secondo tempo abbiamo avuto occasioni per ottenere un risultato positivo. Era ovvio che la condizione non poteva essere delle migliori, causa Covid-19, però abbiamo dato il massimo. Domenica contro il Pontedera abbiamo affrontato un avversario tignoso, che ha lottato su tutti i palloni. Abbiamo concesso solo una palla gol su punizione a Iannella, con la parata di Parnoffi. Nel finale, anche con un pizzico di fortuna, siamo andate in vantaggio con Cox. Cercheremo di recuperare la condizione nelle prossime partite, ora però pensiamo alla sfida di mercoledì a Roma contro la Lazio, per trovare la continuità”.

Quest’anno una sorta di serie A2 il campionato cadetto, anche per l’equilibrio che c’è in classifica e nelle partite. Cosa ne pensi in merito? “Sono d’accordo con te, nessuna partita è scontata e bisogna giocarla sempre al massimo per ottenere punti in classifica. Ci sono molte squadre forti che possono dire la loro, perciò c’è da giocarsela fino alla fine. Già lo scorso anno era una serie B equilibrata, la qualità si sta alzando e perciò come hai detto tu, fare previsioni, da qui alla fine, non sarà assolutamente semplice”.

Il Pomigliano femminile ha ufficializzato gli acquisti di Giugliano e Azzurra Massa. Ci parleresti delle nuove compagne di squadra? “Sono per noi due rinforzi importanti per la nostra rosa e daranno un valido contributo. Raffaella Giuliano è un terzino sinistro, con ottime qualità ed è un rinforzo davvero importante. Azzurra (Massa), salta gli avversari, attacca la profondità e vede bene la porta. In un campionato ancora lungo e con tante partite, sarà importante avere più elementi a disposizione. Potrebbero arrivare altre calciatrici nelle prossime settimane per proseguire il campionato nel migliore dei modi e la società sta facendo un ottimo lavoro”.

Domani affronterete a Roma, la Lazio in una delle gare da recuperare. Che partita vi aspettate e come l’affronterete? “Io lo scorso anno ho affrontato per tre volte la Lazio e sono state tutte partite equilibrate, in una di queste, abbiamo perso nei minuti finali, partite spesso combattute e incerte. Loro hanno acquistato calciatrici come Lippman e in attacco Martin, senza dimenticare che hanno una rosa molto forte. Anche noi riteniamo di avere calciatrici che possono fare la differenza. Scenderemo in campo per ottenere punti, la condizione crescerà giocando partite e mi auguro che si potrà uscire dal loro campo con un risultato positivo. Non sarà una gara semplice, però siamo cariche al punto giusto, quindi c’è fiducia”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

