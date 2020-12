Venerato: “Il Napoli ha rifiutato una grande offerta per Elmas”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Elmas al Benfica? Il giocatore sta bene al Napoli, ma i lusitani, il Leeds di Bielsa, i due Borussia di Germania e il Lipsia, hanno offerto 25 milioni di euro a Giuntoli per il centrocampista. Il direttore sportivo ha risposto: “Non se ne parla, è un patrimonio del club. Abbiamo creduto più di tutti su di lui, quindi non lo cediamo assolutamente. Sarebbe stata una plusvalenza enorme per il Napoli, il club ha rifiutato un ammortamento che lambisce i 15 o 16 milioni di euro. Ma è arrivato sia il no di Giuntoli che quello di Aurelio De Laurentiis che punta tantissimo sul ragazzo”.