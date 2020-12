Corrado Ferlaino : “Maradona? Mi son sentito male!”

Corrado Ferlaino aveva saputo in anticipo della sua assenza, eppure ha preferito non commentare, certo è rimasto stupito, si è sorpreso. A Rai Gr Parlamento ha parlato d’altro: «Mi sono sentito male quando ho ricevuto la notizia della morte di Diego. Oggi varrebbe 300-400 milioni di euro» le sue parole a “La Politica nel pallone”, trasmissione di Emilio Mancuso. Si rimedierà all’errore, è già pronta la sua raffigurazione. Lo stesso De Laurentiis, nel giorno dell’inaugurazione, pretese ci fosse al più presto l’ingegnere. Umberto De Gregorio, presidente Eav, in una lettera a Il Mattino ha chiarito: «Quando l’opera era già in fase di realizzazione siamo andati a parlare con il presidente De Laurentiis, il quale ha apprezzato e ci ha chiesto di inserire alcuni giocatori attuali del Napoli e la sua figura».

Fonte: CdS