Corbo: “Osimhen? Ecco cosa penso dell’acquisto più costoso”

Il giornalista Antonio Corbo ha analizzato la vittoria azzurra allo Scida di Crotone: “Il Crotone vale i punti che ha. Due più di zero. Finora si rivela molto debole, non solo è ultimo. Ma quante volte il Napoli ha fallito contro le provinciali meno attrezzate? È lo spontaneo dominio della partita a dare un senso al congruo bilancio, sette vittorie con 24 gol sulle 9 giocate, con due sconfitte interne (Sassuolo e Milan) e la terza a tavolino, ma forse ancora tutta da giocare. E con un elemento che consolida la cifra tecnica di questo Napoli e la qualità del lavoro di Gattuso: il contributo limitato dell’acquisto più costoso, un attaccante ancora irrisolto e grezzo, ma per fisicità e rapidità in progressione Osimhen rappresenta una formidabile riserva di potenza in questo campionato e nei prossimi. Come andare forte, pur lasciando l’auto più cara in garage”.

La Redazione