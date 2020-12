Champions League/ Zenit-Borussia Dortmund 1-2: Dortmund agli ottavi!

Questa sera alle 18:55 va in scena il match tra Zenit e Borussia Dortmund, valido per l’ultima giornata del girone F; ecco le formazioni ufficiali e il commento:

Al 16esimo, Driussi porta in vantaggio lo Zenit con un destro che si infila all’angolino. Al 19esimo, occasione Dortmund con Thorgan Hazard che di sinistro scarica una granm botta che Kerzhakov devia in angolo. Al 33esimo, Azmoun segna, ma il goal viene annullato perfuorigioco.Al 43esimo, Bellingham colpisce di testa, il pallone dipochissimo alto; un minuto dopo, pericolosissimo Reus che con un destro preciso copisce il palo. Nel secondo tempo la prima occasione capita a Kuzyaev che con un gran tiro impegna Hitz in una gran parata. Al 68esimo, Piszczek approfitta di un rimpallo in area e realizza il pareggio. Al 78esimo, il Dortmund passa in vantaggio con il goal di Witsel. Dopo 5 minuti di recupero termina il match.

Zenit (4-4-2): Kerzhakov; Sutormin, Prokhin, Rakitskiy ( 67′ Lovren ), Santos; Kuzyaev ( 60′ Wendel ), Ozdoev ( 79′ Krugovoy ), Barrios, Malcom ( 79′ Karavaev ); Driussi ( 60′ Dzyuba ), Azmoun.

Borussia Dortmund (3-5-2): Hitz; Piszczek ( 72′ Zagadou ), Hummels ( 72′ Sancho ), Schulz; Passlack ( 58′ Moukoko ), Can, Witsel, Bellingham, Brandt ( 58′ Reyna ); Reusb, Hazard ( 83′ Knauff ).

Ammonizioni: 10′ Azmoun (Z)

Marcatori: 16′ Driussi (Z), 68′ Piszczek (B), 78′ Witsel (B)