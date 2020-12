Champions League/ Lazio-Club Brugge 2-1 (1T): Lazio a 45 min dagli ottavi

Questa sera alle 18:55 va in scena il match tra Lazio e Club Brugge, valido per l’ultima giornata del girone F; ecco le formazioni ufficiali e il commento:

Al 12esimo, la Lazio passa in vantaggio grazie al goal di Correa che approfittando di una errata respinta di Mignolet sul tiro di Luis Alberto, insacca in rete. Al 14esimo ancora la Lazio pericolosa con un tiro di Correa che Mignolet sventa prontamente. Al 15esimo, il Brugge pareggia grazie al goal di Ruud Vormer che segna dopo una respinta di Reina. Al 26esimo Mata atterra immobile in area di rigore; dal dischetto lo stesso Immobile non sbaglia. Al 39esimo il Brugge rimane in 10, perché Sobol riceve il secondo cartellino giallo e viene espulso. Dopo un minuto di recupero è terminato il primo tempo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi.

CLUB BRUGGE (4-3-1-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta, De Ketelaere; Diatta, Lang ( 42′ Deli ). All. Clement.

Ammonizioni: 2′ Sobol (B)

Espulsioni: 39′ Sobol (B)

Marcatori: 12′ Correa (L), 15′ Vormer (B), 27′ rig. Immobile (L)