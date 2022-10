CHAMPIONS LEAGUE: i risultati della serata: passano Juve e Lazio. Sospesa Psg-Basaksehir

La serata Champions racconta:

Si qualifaca la Lazio con il pareggio con il Besiktas

BARCELLONA-JUVENTUS 0-3:

13′ rig., 52′ rig. Cristiano Ronaldo, 20′ McKennie.

CHELSEA-KRASNODAR 1-1:

24′ Cabella (K), 28′ rig. Jorginho (C).

DINAMO KIEV-FERENCVAROS 1-0:

60′ Popov.

LIPSIA-MANCHESTER UNITED 3-2:

2′ Angelino (L), 13′ Haidara (L), 69′ Kluivert (L), 80′ Bruno Fernandes (MU), 82′ Maguire (MU).

RENES-SIVIGLIA 1-3:

32′ Koundé (S), 45+2′, 84′ En-Nesyri (S), 86′ rig. Rutter (R).

PSG-BASAKSEHIR la gara è stata sospesa al 13′ sullo 0-0: i calciatori turchi hanno lasciato il terreno di gioco per presunte espressioni razziste da parte del 4° uomo. Se confermato, c’è stato un gravissimo episodio di razzismo nel corso di Paris-Istanbul Basaksehir. Il quarto uomo della squadra arbitrale, il romeno Sebastian Coltescu, avrebbe usato il termine “negru” scatenando la reazione di giocatori e staff. Le due squadre si sono fermate e poi hanno abbandonato il campo. Partita sospesa. Il club turco ha subito protestato su Twitter: “No To Racism”. La ricostruzione: Pierre Webo, vice-allenatore del Basaksehir, discute con il quarto uomo, il rumeno Sebastian Coltescu: “Perché dici black?”. E lo accusa di aver definito “negru” (in romeno) uno de giocatori in campo. La partita si ferma. E tutti i giocatori, compresi quelli del Psg, Mbappé e Neymar in testa, accusano il quarto uomo. Esplicito, poco dopo, il dialogo tra Coltescu e Demba Ba, attaccante ex Chelsea oggi al Basaksehir. “Quando parli di un bianco non dici “quel ragazzo bianco”. Perché allora dici “quel ragazzo nero?”. Il club turco decide di abbandonare il campo. Anche il Parigi. Lo stesso dirigente Leonardo è sceso in campo per verificare. E per poi supportare la decisione dei suoi atleti.