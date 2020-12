Callejon sembra un pesce fuor d’acqua alla Fiorentina

José Maria Callejon non sta riuscendo a integrarsi alla Fiorentina. L’ex Napoli non ha avuto l’effetto, ad esempio, avuto dal Milan con Ibrahimovic. Stesso dicasi per Ribery, infatti né lo spagnolo e né il francese stanno riuscendo a risollevare le sorti della stagione viola. La Fiorentina si trova al quartultimo posto con 9 punti, e sole 3 lunghezze su Genoa e Torino rispettivamente penultima e terzultima. Callejon sembra “orfano” del duo azzurro Mertens e Insigne, mentre non sembra essere riuscito a trovare la stessa alchimia con Ribery e soci.