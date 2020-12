Boniek: “Sono innamorato di un giocatore del Napoli”

Zbigniew Boniek ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “C’è un giocatore del Napoli di cui sono veramente innamorato, parlo del nostro Zielinski. E’ uno dei centrocampisti più forti al mondo attualmente, è grande. Un ragazzo educato, ha una tecnica straordinaria, ma deve metterci ancora più fame e temperamento per affermarsi a grandi livelli”.

“Il Napoli quest’anno può puntare alla vittoria del campionato, ma parliamoci chiaro, c’è la Juventus ha un organico più forte degli azzurri, i componenti per vincere gli scudetti sono parecchi. Non è una stupidaggine quando si dice che è diverso vincere lo scudetto a sud e a nord. Gattuso è un grande condottiero, può portare il Napoli a grandissimi livelli. Zielinski titolare nella Juventus di oggi? Chiaro, è titolare in quasiasi squadra del mondo, non ho dubbi. Milik? Spero trovi squadra, altrimenti non è convocabile in Nazionale”.