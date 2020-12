Zielu e Demme top, Baka una diga; ecco i voti de il Mattino al centrocampo

Prestazione sontuosa dei centrocampisti; due su tre coinvolti nei goal e l’altro una diga. Ecco i voti per il Centrocampo de il Mattino:

7,5 DEMME

Non gioca nella sua posizione preferita, perché lui è un regista da centrocampo a tre. Eppure riesce a ritagliarsi spazi importanti grazie a una bella visione di gioco e un ottimo senso della posizione. Non spreca mai il pallone e appena vede un corridoio lo infila in verticale. Poi il gol come premio partita.

7 BAKAYOKO

Pochi dubbi, quello visto giovedì scorso ad Alkmaar era il fratello impacciato, perché il Bakayoko di ieri sera è un’altra storia: sicuro, deciso nelle chiusure e puntuale negli appoggi. Tarantolato. Gioca con tale disinvoltura da rischiare anche qualche dribbling, non proprio la specialità della casa.