Serie A/Fiorentina-Genoa 1-1: I viola la riacciuffano all’ultimo secondo ed evitano la beffa

FIORENTINA-GENOA

Nel posticipo della 10a giornata di Serie A la Fiorentina di Prandelli vuole rialzarsi dopo un inizio di stagione disastroso, reduce anche da due sconfitte consecutive. Dall’altra parte invece il Genoa anch’esso partito male vuole ritrovare punti e rialzarsi dal penultimo posto in classifica. Al 32′ un’altra occasione per il Genoa, ancora Goldaniga, cross sul secondo palo, Scamacca per un soffio non arriva all’appuntamento con il gol.

PRIMO TEMPO

Partita equilibrata all’avvio con la Fiorentina che attacca ed il Genoa che si chiude e riparte. La prima occasione pericolosa è degli ospiti, Goldaniga trova un filtrante per Scamacca, chiuso al momento del tiro libera Sturaro che calcia senza impensierire Dragowski. Al 40′ grande occasione per la Fiorentina, cross di sinistro di Biraghi al centro dell’area dove trova Vlahovic che anticipa Marchetti ma di testa manda fuori. Poche occasioni della prima frazione di gioco tra due squadre che rischiano molto vista la posizione che occupano in classifica.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Fiorentina parte subito all’attacco, bellissima palla al centro di Callejon per l’accorrente Bonaventura, ma l’ex Milan riesce solo a sfiorarla mandando fuori il pallone. Al 55′ ancora una volta inserimento di Bonaventura che non arriv sul cross di Caceres, la sfera diventa buono per Ribery ma non trova il momento giusto per calciare. Al 68′ Ribery trova al centro Vlhanovic che si gira e calcia, ma al momento del tiro viene disturbato da Bonaventura e l’azione si spreca. Al 70′ i violano trovano il vantaggio con Bonaventura solo davanti al portiere, ma l’arbitro Valeri dopo un consulto al VAR annulla per fallo in precedenza. Al 77′ l’ex Napoli Callejon appoggia dietro per Amrabat ma il tiro debole e facile parata di Paleari. All’89 passa avanti il Genoa. Destro recupera un buon pallone serve in profondità Pjaca che solo davanti a Dragowski lo batte. 0-1 Genoa. Nel finale i viola attaccano e trovano il pari. Cross di Biraghi per Eysseric che ribatte a rete, respinta corta di Paleari sul quale Milenkovic è bravo ad avventarsi ed a siglare 1-1 finale.