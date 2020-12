Juventus – Valenti (titolare Pegaso) sul caso magliette

La Pegaso, azienda specializzata nella produzione di merchandising sportivo, si è schierata contro la società di Cristiano Ronaldo. E’ venuta fuori anche una denuncia al fratello id CR7, Hugo Dinarte Santos Aveiro, titolare della società che gestisce la CR7Museu (detiene il 70% delle quote). La Pegaso un anno e mezzo fa aveva firmato un accordo con Mussara (società che gestisce gli affari di Cristiano Ronaldo). Contratto da 500 mila euro, più 150 mila da pagare a una società intermediaria. Ma poi è arrivato lo stop. 13 137 magliette pronte per la vendita ma mai vendute.

Ecco cosa ha dichiarato in merito Rocco Valenti, titolare della Pegaso a Repubblica: “La grafica era troppo simile a quella della Juventus e ci è stato detto che non avremmo potuto distribuirle. Ci siamo accordati per rivendere alla società portoghese le magliette a 4 euro al pezzo, un prezzo inferiore a quello di produzione ma visto che loro ci avevano assicurato l’autorizzazione per una nuova maglietta, avevamo voluto andare loro incontro”.

Il secondo modello, invece, viene fermato direttamente dalla Juventus col club bianconero che cita la Pegaso chiedendo l’interdizione della vendita perché si sovrappone al quello ufficiale della Vecchia Signora.

Continua Valenti: “Per la seconda volta non abbiamo potuto vendere il prodotto. Anzi ci siamo anche preoccupati di richiamare le magliette che avevamo già distribuito. Noi non possiamo sapere che accordi ci fossero tra Ronaldo e la Juventus per l’uso del marchio e per ogni maglietta stampata avevamo tutte le autorizzazioni”.

Mussara?

“Pensavamo ci appoggiassero e invece hanno dato ragione alla Juventus. Volevano farci pagare anche le maglie che dicevano di aver mandato al macero. Ci hanno offerto un accordo che non copre nemmeno le spese del contratto pagato. Nel frattempo ci sono stati i costi di produzione per cui cui la società ha sempre preteso la massima qualità tanto da mandare anche una responsabile per il controllo qualità”.